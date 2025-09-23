Brutale aggressione a Calascibetta, giovane ennese pestato dal branco

Prima lo sfottò poi il pestaggio da parte di un gruppo, composto da una decina di giovani, ai danni di un ragazzo ennese, nel piazzale del Buonriposo, a Calascibetta. Una brutale aggressione avvenuta nelle settimane scorse, la notte dell’8 settembre, in concomitanza con la festa della Madonna del Buonriposo, che è costata cara alla vittima, costretta a fare ricorso alle cure dei medici.

Le indagini

Sulla vicenda, ci sono le indagini delle forze dell’ordine, avviate dopo la denuncia da parte dei genitori del giovane ennese. Gli inquirenti avrebbero già sentito alcune persone, tra cui i testimoni del pestaggio, inoltre sarebbero entrati in possesso delle immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare a ricostruire le fasi dell’aggressione e poi identificare gli autori del pestaggio.

Cosa è successo

A quanto pare, il giovane ennese era in compagnia di un’amica, quando sarebbe stato avvicinato dal branco che, prima lo avrebbe provocato con l’obiettivo di avventarsi. E così è stato, per fortuna, il ragazzo sarebbe poi riuscito a divincolarsi ma porta con se il ricordo di quella drammatica vicenda. Gli aggressori, stando a fonti di Calascibetta, erano abbastanza alticci, prima di incrociare la vittima avrebbero consumato degli alcolici.