Furti in casa ed al Sicilia Outlet Village, un arresto e 2 denunce

E’ di un arresto e due denunce il bilancio di un’indagine dei carabinieri di Agira su una serie di furti avvenuti in un appartamento, in alcuni negozi del Sicilia Outlet Village di Dittaino e nelle auto parcheggiate nell’area del centro commerciale.

Il ladro trovato nella camera da letto dai proprietari

Nel primo caso, i militari hanno arrestato un 30enne di Agira, dopo che era stato sorpreso dai proprietari, all’interno della loro abitazione, nascosto nella camera da letto. Negli altri due casi, i denunciati sono una donna di origine rumena ma residente a Palermo ed un 25enne catanese. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Enna, sono scattate dopo le segnalazioni dei commercianti del Sicilia Outlet Village che hanno subito il furto di abiti ed oggetti griffati.

Le immagini che hanno inchiodato i due denunciati

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza presente, si è scoperto che la donna avrebbe trafugato alcuni capi di marca acquistati poco prima da una cliente in un negozio dell’area commerciale e riposti dalla stessa nel vano portabagagli della propria auto.

Il 25enne, invece, all’inizio del mese di settembre avrebbe commesso, con destrezza, il furto di una borsa da donna, all’interno di uno dei negozi. La Procura della Repubblica di Enna ha poi delegato i militari per compiere delle perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, al termine delle quali è stata rinvenuta e sequestrata la refurtiva.