Festa dell’Unità a Enna, Seminara, “ampia partecipazione”

Dopo il ritorno, nel 2024, della Festa dell’Unità in città dopo 13 anni di assenza, l’edizione 2025 ha rappresentato un ulteriore passo avanti, confermandosi come uno degli appuntamenti politici e sociali più rilevanti del territorio.

La Festa dell’Unità 2025 di Enna si è distinta per l’ampia partecipazione, la qualità dei contenuti e il clima di confronto, dialogo e comunità che l’ha caratterizzata. Un’occasione preziosa per vivere la politica come impegno collettivo e ritrovare il piacere di stare insieme.

Un sentito ringraziamento va a tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo, alle associazioni, agli ospiti, ai tecnici, agli artisti e agli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare è rivolto al Servizio 12 per il Territorio di Enna (Forestale), che ha messo a disposizione il Parco Proserpina, un’area verde pubblica curata e accessibile, in netto contrasto con il degrado e l’abbandono in cui versano molte ville comunali della città.

Grazie al Partito Democratico di Enna, al Partito Democratico Provinciale e ai Giovani Democratici per il loro sostegno e contributo organizzativo.

Ma il ringraziamento più grande va a tutte e tutti i volontari che, con passione, impegno e dedizione, hanno reso possibile questa festa. Dietro ogni evento di successo c’è sempre un grande lavoro di squadra, e la Festa dell’Unità 2025 ne è stata un esempio straordinario. Ci vediamo presto, con ancora più energia, idee e voglia di costruire insieme il futuro della nostra Città.

Segretario comunale PD Enna

Giuseppe Seminara