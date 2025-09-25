Piantagione di droga a Centuripe, sequestro della polizia, caccia ai coltivatori

La Polizia di Enna ha individuato e sequestrato una coltivazione illegale di canapa indiana, occultata tra la fitta vegetazione.

Le indagini

L’operazione si è svolta nel territorio del comune di Centuripe, dove, grazie all’attività di osservazione e controllo del Commissariato di di Leonforte, insieme alla Squadra Mobile della Questura di Enna, è stato possibile localizzare l’area destinata alla coltivazione, ben mimetizzata in un contesto rurale isolato e difficilmente accessibile.

Il raccolto

Le piante rinvenute, in avanzato stato di crescita, erano destinate con ogni al mercato illecito degli stupefacenti. L’intervento della polizia ha impedito che il “raccolto” potesse essere immesso nella rete di distribuzione clandestina, contribuendo così a interrompere un’attività criminale che avrebbe potuto generare significativi profitti illeciti.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti investigativi finalizzati all’individuazione delle persone responsabili della coltivazione e alla ricostruzione dell’intera filiera del traffico illecito.