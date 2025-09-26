Negli uffici postali dell’Ennese salgono a 7 i punti dedicati a “Casa&Famiglia”

Salgono a sette in provincia di Enna i Punto Poste Casa&Famiglia per i cittadini. Gli spazi negli uffici postali, tra corner e postazioni ribassate a sportello, si trovano nelle sedi del capoluogo di via Volta, via Agira e via della Resistenza, mentre in provincia a Barrafranca, Piazza Armerina, Troina e Leonforte.

Gli sportelli dedicati nascono come punto di raccordo per supportare le famiglie dell’ennese nella scelta delle soluzioni più adatte alle esigenze personali e domestiche. Dalle offerte di telefonia a internet in fibra, dalle carte prepagate ai prodotti di risparmio, fino all’rc auto e alle offerte luce e gas.

In particolare, in provincia di Enna sempre più cittadini hanno scelto Poste Energia per le proprie utenze, contribuendo a superare il traguardo nazionale di 900mila contratti luce e gas puntando al milione di clienti entro il 2025.

Per Diego Vasta, operatore dell’ufficio postale di Leonforte, “la trasparenza è il primo requisito del nostro lavoro e della nostra offerta”. Diego lavora in azienda da oltre dieci anni, di cui quattro nella sede leonfortese. “I punti Casa&Famiglia in particolare – prosegue – sono luoghi di ascolto reciproco, in cui è possibile fugare i dubbi più diffusi tra i cittadini sul mercato dell’energia e acquisire consapevolezza sulle proprie scelte di consumo”.

La peculiarità della proposta commerciale di Poste Energia è il prezzo bloccato per dodici mesi della materia prima luce e gas dell’offerta. L’altro vantaggio per chi sottoscrive il contratto è la duplice soluzione di pagamento: a quella tradizionale, a importo variabile in base al consumo mensile, si aggiunge l’opzione innovativa a rata fissa. Questa viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente e consente al cliente di pagare il conto di luce e gas in dodici rate di pari importo, una opportunità che permette al titolare del contratto di pianificare con certezza il bilancio familiare per le spese energetiche.

L’offerta Poste Energia è disponibile in tutti i ventisette uffici postali dell’ennese, sul sito poste.it e sulle app aziendali.

