Uffici postali sguarniti, Cisal, “Poste ha richiamato i lavoratori con contratto scaduto”

“La nostra battaglia ha portato i suoi frutti. Dopo mesi di pressioni, Poste Italiane ha deciso di richiamare i lavoratori a tempo determinato il cui contratto è scaduto ad agosto 2025”.Lo annuncia con soddisfazione il Segretario Regionale Sicilia della FAILP CISAL, Giovanni Curia.

I disagi in estate

Durante l’estate, il mancato rinnovo di circa 450 contratti ha causato gravi disservizi e aumentato i carichi di lavoro dei portalettere rimasti in servizio. “Siamo intervenuti più volte, anche coinvolgendo istituzioni, per chiedere nuove assunzioni. Oggi Poste fa un passo indietro e ci dà ragione”, spiega Curia.