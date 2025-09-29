A19, tratto chiuso tra Caltanissetta e Enna, traffico deviato sulla Statale 626

A partire dal primo di ottobre e fino al giorno successivo, dalle 22 alle 6 rimarrà chiuso il tratto dell’autostrada A19 dallo svincolo di Caltanissetta fino allo svincolo di Enna. I veicoli saranno fatti deviare dallo svincolo di Caltanissetta sulla Statale 626 fino al bivio Capodarso per poi riprendere la A19 allo svincolo di Enna. La Polizia stradale predica prudenza perché in quella fascia oraria ci sarà un intensa mole di traffico nella zona di Enna Bassa