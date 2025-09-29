Firma e identità digitale, incontro alla CamCom Palermo Enna

Firma e identità digitale più facile per imprese ed imprenditori, professionisti e cittadini, martedì 30 alle 10.30, in Camera di Commercio Palermo il presidente Albanese e i rappresentanti di InfoCamere presenteranno l’iniziativa “Diventa partner della Rete Camerale”

Firma digitale più facile per tutti grazie ad un accordo tra la Camera di Commercio Palermo Enna, InfoCamere, gli ordini professionali e le associazioni di categoria. A presentare i termini dell’iniziativa “Diventa partner della Rete Camerale”, martedì 30 settembre, alle 10, nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11 Palermo) saranno il presidente Alessandro Albanese, il segretario generale Guido Barcellona, il presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo Nicolò La Barbera. L’iniziativa sarà illustrata da Pietro Soleti, direttore servizi certificati e finanziari di InfoCamere, Paolo Fiorenzani, responsabile sviluppo e gestione servizi di identità e certificazione digitale di InfoCamere, e Chiara Famularo, servizi certificati e finanziari di InfoCamere di Infocamere.



