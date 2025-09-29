Lavori in piazza Valverde, ecco come cambia la mobilità
Comunicati Stampa - 29/09/2025
Con propria ordinanza n. 446 del 27/09/2025 la Dirigente Comandante della Polizia Locale di Enna, Delfina Voria, ha disposto, in riferimento all’avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza Valverde, a partire dalle ore 7:00 del 30/09/2025 e fino ad ultimazione dei lavori, il divieto temporaneo di sosta veicolare con rimozione forzata, in ambo i lati, nella via Valverde dall’intersezione con la via Cerere Arsa fino all’omonima chiesa.