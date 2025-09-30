Contrasto alle violenze, incontro tra carabinieri e Cotulevi

Lo sportello antiviolenza Diana dell’associazione Co.Tu.Le.Vi. si avvarrà della collaborazione di 4 volontari del servizio civile universale selezionati per la provincia di Enna che affiancheranno gli operatori dello sportello.

Anche quest’anno, dunque, l’Associazione Co.tu.le.vi (contro tutte le violenze) ha aderito al servizio civile Universale E’ stata la presidente regionale Aurora Ranno a guidare la ad Enna la formazione specifica dei volontari. La giornata si è conclusa con l’incontro con il comandante provinciale dei carabinieri di Enna, colonnello Alfredo Beveroni che ha illustrato l’impegno quotidiano dell’Arma dei carabinieri nel contrasto della violenza di genere, approfondendo anche interessanti aspetti tecnici dell’attività di prevenzione.

Nell’occasione è stata ribadita la collaborazione fra l’Arma dei carabinieri e l’associazione Co.tu.le.vi in forza del protocollo d’intesa già sottoscritto e che ha visto già lo svolgimento di altre iniziative nelle scuole con la collaborazione del segretario generale della provincia di Enna del sindacato italiani militare carabinieri. Santo Calzetta.

“L’impegno della Co.Tu.Le.Vi continua su tutto il territorio a fronte anche delle ultime risultanze della commissione antimafia che ha denunciato sul territorio di Enna, e in particolare a Piazza Armerina, un emergenza reati di genere” dice Eleanna Parasiliti Molica, l’avvocata referente della sede di Enna.