Essere riconosciuto come il chitarrista più veloce della storia è un traguardo che pochi avrebbero immaginato di poter raggiungere, ma Davide Lo Surdo ha trasformato questa definizione in una realtà consacrata da critica, pubblico e istituzioni musicali di prestigio. Rolling Stone, i Sanremo Music Awards e la rivista internazionale GuitarraMX hanno dichiarato Davide Lo Surdo come il chitarrista più veloce di tutti i tempi. La sua carriera è già ricca di segni indelebili: in Danimarca gli è stata dedicata una statua di bronzo, negli Stati Uniti la sua chitarra signature DLS1 è entrata a far parte della collezione permanente del Sigal Museum, mentre a Cuba un altro dei suoi strumenti è stato accolto nel Museo Nazionale della Musica, a fianco di testimonianze storiche di grande valore. La sua figura è stata fissata anche nella memoria scritta: il giornalista Maurizio Baiata lo ha incluso nel volume di storia della musica “Rock Memories Vol. 2” e il London Daily News lo ha posizionato al secondo posto tra i più grandi chitarristi di sempre, accanto a una leggenda immortale come Jimi Hendrix. Non si tratta però soltanto di riconoscimenti: Lo Surdo ha calcato palchi in ogni angolo del mondo, dall’India al Brasile, dal Messico a Cuba, passando per Stati Uniti ed Europa, imponendosi come un artista globale, capace di emozionare platee internazionali con la potenza e la precisione della sua chitarra. La sua velocità è diventata sinonimo di leggenda, ma ciò che resta davvero nella memoria è il modo in cui riesce a trasformarla in un linguaggio universale, capace di superare confini culturali e generazionali, consegnandolo già oggi alla storia come uno dei più grandi chitarristi di sempre.



