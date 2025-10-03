A Centuripe la presentazione del libro di Adriano Bordignon

Domenica 5 ottobre 2025, alle ore 17.00, presso il Salone Chiesa Madre, in Piazza Duomo, a Centuripe (Enna), Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, presenterà il suo libro “Rivoluzione Famiglia – Un ecosistema per il futuro”, edito da Edizioni Frate Indovino. La prefazione è curata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

“Nel mio libro – spiega Bordignon – propongo una visione della famiglia come organismo vivente, un soggetto sociale attivo e un motore di speranza per l’intera comunità. Se la famiglia è un organismo vivo, ha bisogno di un ecosistema composto da una pluralità di interazioni che sia in grado di metterle nelle condizioni migliori per offrire il meglio di sé stessa, per i propri componenti, per la comunità, e per il sistema economico e sociale di cui è partecipe. La presentazione sarà l’occasione per approfondire il tema del legame tra persona, famiglia e società in un’epoca di grandi cambiamenti e di relazioni liquide”.

Interverranno S.E. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo Diocesi di Nicosia; l’Assessore ai Servizi Sociali Comune di Centuripe, Alice La Spina; il Sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina; Gaetano Scornavacche, Presidente Forum delle Associazioni Familiari Enna.