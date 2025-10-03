Incidente nella galleria della A19, scontro tra Tir e furgone

Un incidente stradale si è verificato sulla A19 in direzione Palermo nella galleria San Nicola. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale, nello scontro sono rimasti coinvolti un Tir ed un furgone: si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna e del 118. Non si registrano feriti, dalle informazioni fornite dai soccorritori, ma l’incidente ha paralizzato il traffico.