Cimest: grande soddisfazione per la nomina di Salvatore Iacolino a Direttore Generale dell’Assessorato alla Sanità

Il Coordinamento regionale della specialistica ambulatoriale del territorio (CIMEST) esprime grande soddisfazione per la recente nomina del Dott. Salvatore Iacolino a Direttore Generale dell’Assessorato regionale alla Sanità. Lo dichiarano il Presidente, Dott. Salvatore Calvaruso, ed i Coordinatori, Dott. Domenico Garbo e Dott. Salvatore Gibiino.

In una fase delicata per la sanità siciliana, il Dott. Iacolino ha dimostrato competenza tecnica, capacità di ascolto e concretezza nell’affrontare i problemi strutturali del settore. Siamo certi che, grazie al suo apporto e alla fiducia del Presidente della Regione Renato Schifani, la Sicilia potrà finalmente avviare un percorso virtuoso per uscire dal piano di rientro, che per troppo tempo ha penalizzato cittadini, operatori e strutture, relegando la nostra regione agli ultimi posti nelle graduatorie nazionali per qualità ed efficienza.

Il CIMEST, attraverso il Presidente Dott. Salvatore Calvaruso e i Coordinatori Dott. Domenico Garbo e Dott. Salvatore Gibiino, assicura al Dott. Iacolino la massima collaborazione per contribuire a una nuova stagione di rinnovamento e sviluppo del sistema sanitario siciliano. “La nostra sanità aveva bisogno di una guida competente, preparata e capace di dialogare con tutti gli attori del sistema. Con questa nomina si apre una prospettiva concreta di miglioramento e rilancio, che siamo pronti a sostenere con impegno e responsabilità”.



