Lavori nel nuovo acquedotto, disagi nell’erogazione dell’acqua in 3 Comuni
Piazza Armerina - 06/10/2025
Disagi nell’erogazione dell’acqua nei Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera a partire da martedì 8 ottobre e per le successive 48 ore.
Le ragioni dei lavori
Lo afferma AcquaEnna dopo una comunicazione di Siciliacque in virtù dell’esecuzione dei lavori del nuovo tratto di acquedotto realizzato in contrada Cannavò, nel territorio del Comune di Enna. “Salvo eventuali ulteriori imprevisti anche legati al rispetto delle tempistiche di ripristino dell’erogazione ai serbatoi cittadini da parte di Siciliacque, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati” si legge nella nota del gestore idrico.