Pala Pisciotto, oltre 1,5 milioni di euro per i lavori Dipietro, “il Comune crede nello sport”

E’ costata circa un milione e mezzo di euro la ristrutturazione del nuovo Pala Pisciotto di Villa Farina a Enna che è stato inaugurato nelle ore scorse.

Il sindaco

“L’attenzione al mondo dello sport ha un chiaro significato: crediamo che possa essere importante per dare maggiori possibilità a tutti i bambini e i ragazzi, perché è un ambiente che ancora riesce ad abbattere ogni differenza e pregiudizio, ma anche che possa attirare nuovi investimenti in città – ha dichiarato il sindaco Maurizio Dipietro – un risultato straordinario che è di una squadra, non solo assessoriale ma anche e soprattutto fatta dagli uffici del nostro comune. Dall’ufficio tecnico all’ufficio sport: tutti hanno lavorato per ottenere questo risultato straordinario”.

L’esercito di piccoli atleti

Il Pala Pisciotto parte, per altro, con i maggiori auspici: presente il presidente regionale della FITP, i campioni nazionali under13, tutte le scuole di tennis di Enna e Calascibetta, gli atleti della società sportiva Ippon Judo. “Vogliamo che sia una struttura che accoglie tutti, dai più piccoli ai più grandi – continua Dipietro – ma con delle regole precise che possano preservarla”.

L’inaugurazione fa parte della manifestazione “Enna per lo sport”, una tre giorni a cui lavora intensamente da settimane l’assessore Campanile, in cui le associazioni sportive ennesi si sono messe in gioco per mostrare e far provare la loro disciplina ai bambini delle scuole.

“Devo ringraziare le forze dell’ordine e il Prefetto per la loro preziosa presenza durante l’inaugurazione del PalaTennis. – conclude Dipietro – oggi pomeriggio finalmente torneremo a riaprire le porte della piscina coperta dopo la necessaria ristrutturazione. Ho perso il conto della mole dei finanziamenti ricevuti dalla mia amministrazione, grazie anche all’ausilio tecnico di Giovanni Contino, e sono fiero di averne destinato buona parte allo sport”.