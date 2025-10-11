Lavoro, selezione per un impiego nelle aziende edili
Comunicati Stampa - 11/10/2025
Nell’ambito dell’Accordo “Edilizia 2030” il Centro per l’impiego organizza il primo recruiting day in cui i candidati selezionati dal CPI potranno incontrare le aziende interessate ad assumere.
In questa prima fase la ricerca che il CPI sta effettuando riguarda Operatori di macchine escavatrici, conduttori di autocarri, manovali, carpenteri.
A tal fine chiediamo alle Imprese associate di segnalarci numero e qualifiche a voi necessarie in modo da poter organizzare l’incontro che si terrà il 10 novembre presso la cassa edile a partire dalle 9:30 secondo una scaletta che invieremo alle aziende interessate.
Per fornire le indicazioni richiesta inviare mail a info@ance.enna.it