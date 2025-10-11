Radioterapia oncologica, Lantieri, “3,5 milioni per il servizio”

Un finanziamento da 3,5 milioni di euro per l’avvio della Radioterapia oncologica. Lo afferma la vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri, che rassicura la comunità ennese dopo la notizia della mancanza di questo servizio nel piano sanitario regionale, almeno non è indicato nella tabella.

Le risorse, da quanto indicato dalla parlamentare Ars di Forza Italia, arriveranno dai fondi ex articolo 20 destinati all’ammodernamento delle strutture sanitarie e al potenziamento dell’accessibilità ai servizi di cura.

Secondo quanto sostenuto da Lantieri, il finanziamento è andato in porto dopo un incontro tra l’Assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, la vicepresidente dell’ARS, Luisa Lantieri, e il direttore generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, al quale è stato affidato il compito di redigere il progetto per l’attivazione del nuovo servizio.

La radioterapia oncologica, come riferito da Lantieri, verrà realizzata con ogni probabilità presso l’ex CISS di Pergusa.

“Abbiamo lavorato – dice Lantieri- per mesi affinché questo servizio diventasse realtà. L’incontro di martedì scorso ha segnato la svolta decisiva. Ringrazio l’Assessore Faraoni e il dirigente Iacolino per la sensibilità dimostrata. Enna era l’unica provincia siciliana priva di radioterapia oncologica. Non è tollerabile che nel 2025 i pazienti siano costretti a viaggi quotidiani massacranti per curarsi. Ora possiamo restituire dignità e speranza ai malati del nostro territorio.”