Scout, a Valguarnera riprendono le attività

Incomincia una nuova avventura per gli Scout Agesci Valguarnera 1, che riaprono le loro attività 2025/2026, invitando i genitori ed i ragazzi tra gli 8 e i 21 anni, per il 18 e 19 ottobre, presso la Parrocchia San Giovanni Bosco.

La lettera

Attraverso una lettera, il gruppo formato dalle guide invita i nuovi iscritti a vivere un’esperienza straordinaria: un mondo fatto di amicizia, natura, coraggio, servizio e sogni grandi! “Vieni a scoprire-scrivono- cosa significa dormire sotto le stelle, costruire con le proprie mani, ridere fino alle lacrime e imparare a credere in sé stessi. La novità assoluta di quest’anno è che chi frequenta il gruppo scout deve ricevere i sacramenti della Comunione o della Cresima, potrà prepararli direttamente durante le attività scout.

Le attività degli scout

C’è da dire che il gruppo scout di Valguarnera è una delle più belle realtà che esistono in paese. Molteplici le attività del gruppo svolte negli anni, che hanno segnato notevoli esperienze di vita dedite all’altruismo. Tra queste si ricordano i campi estivi di gruppo vissuti in splendidi luoghi naturali dLe atti tell’entroterra siciliano (come Nebrodi o Madonie), dove ogni branca vive esperienze di autonomia, gioco e fraternità.

Le tappe che rimarranno indimenticabili nella mente dei ragazzi sono state il campo sulle Alpi in Val Codera nel 2022, il cammino di Santiago di Compostela nel 2023 ed il servizio in un campo profughi in Bosnia a Sarajevo nel 2024, una tappa questa rimasta indelebile nella mente dei ragazzi. Recentemente invece, le tappe di Perugia – Assisi e Roma quest’anno, in occasione del Giubileo.