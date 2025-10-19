Catena di furti e incendi, Troina Bene Comune, “servono più controlli

“Negli ultimi mesi la città ha subito incendi dolosi, furti di bestiame e veicoli e si è registrato un crescente clima di intimidazione, soprattutto verso chi vive e lavora in prima linea”. Lo affermano in una nota I Consiglieri del Gruppo consiliare “Troina Bene Comune” Luigi Sotera, Martina Amata, Valentina Carrubba, Silvio Trovato, Antonino Musumeci, Donatella Greco, Sandro Santa Paola, Lucia Suraniti, commentando il furto del bancomat avvenuto a Troina.

Escalation della criminalità

“La criminalità – spiegano i consiglieri di Troina Bene Comune – sta testando la comunità, cercando di imporre paura e disordine. Troina non tornerà indietro. Ringraziamo i Carabinieri per la loro costante professionalità e per il coraggio con cui operano ogni giorno a tutela della comunità. È indispensabile rafforzare la presenza di unità delle forze dell’ordine sul territorio, implementare controlli mirati, potenziare i presidi notturni e promuovere iniziative concrete di prevenzione e sensibilizzazione, coinvolgendo cittadini e istituzioni”.