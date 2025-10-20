Spaccata a Troina, il bottino è di 70 mila euro, 3 ladri in cella, caccia al resto della banda catanese

Ammonta a 70 mila euro il bottino della banda di ladri autrice della spaccata con l’escavatore per prelevare il bancomat della filiale Unicredit di Troina. I carabinieri hanno arrestato 3 uomini, tutti quanti residenti a Catania, ma sono sulle tracce di almeno una decina di persone, il resto della gang, che, per il momento, sono riusciti a scampare alla cattura.

In carcere

Gli indagati, come informa il comando provinciale dei carabinieri, sono stati condotti in carcere, nella casa circondariale di Enna, e nelle prossime ore si sottoporranno all’interrogatorio davanti al gip di Enna per l’udienza di convalida della misura cautelare.

La fuga

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari del comando provinciale di Enna e della Compagnia di Nicosia, dopo il furto, segnalato da alcuni residenti, i ladri sono scappati con più auto, tutte risultate rubate: ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità lungo le strade di collegamento tra Troina e le zone rurali, durante il quale i fuggitivi, approfittando dell’oscurità e della conformazione del territorio, sono riusciti ad allontanarsi.

Nel corso delle ricerche tra le campagne tra Troina e Cesarò, i carabinieri, coadiuvati dal sorvolo di un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania Fontanarossa hanno bloccato tre dei responsabili.