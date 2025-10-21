Il futuro dell’agricoltura in un convegno a Enna dell’Ordine degli Agronomi e Forestali

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Enna informa che venerdì 24 ottobre, presso la sala congressi dell’Hotel Federico II di Enna, si terrà un convegno di grande rilevanza dal titolo:

“STATO DELL’ARTE DELLA PAC 2023/2027 E PROSPETTIVE FUTURE DELLA PAC 2028/2034”.

L’incontro, che si svolgerà nella mattinata, rappresenta un momento di confronto di altissimo livello tecnico e professionale sullo stato attuale della Politica Agricola Comune (PAC) e sulle prospettive future della programmazione europea in ambito agricolo e forestale.

Per la prima volta in provincia di Enna, sarà possibile confrontarsi direttamente con relatori di caratura nazionale, esperti del settore e protagonisti delle politiche agricole, che offriranno un quadro aggiornato delle sfide e delle opportunità che attendono il mondo agricolo nel prossimo decennio.

Interverranno per i saluti istituzionali:

Giancarlo Maria Vasco – Assessore della Città di Enna con delega alle Politiche agricole, agroalimentari e zootecniche

Piero Antonio Santi Capizzi – Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna

PER LE RELAZIONI

Fabio Vitale – Direttore Generale AGEA

Salvatore Carfì – Direttore Organismo di Coordinamento AGEA

Stefania M. Marino – Deputato della Camera dei Deputati, membro XIII Commissione Agricoltura

Luca Palazzoni – Dottore Agronomo, esperto PAC – CESAR

Mauro Uniformi – Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

A seguire una TAVOLA ROTONDA sulle prospettive della PAC e sviluppo rurale in Sicilia a cui parteciperanno:

Biagio Pecorino – Professore ordinario di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale UNICT

Maria Giovanna Mangione – Presidente f.f. Federazione Ordini Dott. Agronomi e Dott. Forestali Sicilia

Graziano Scardino – Presidente CIA Regione Sicilia

Rosario Marchese Ragona – Presidente CONFAGRICOLTURA Regione Sicilia

Natale Mascellino – Presidente COPAGRI Regione Sicilia

Fulvio Bellomo – Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura e Autorità di Gestione Sviluppo Rurale Sicilia

Introduce e modera il Presidente dell’Ordine Gaetano Savoca.

L’evento, di libero accesso, è rivolto a professionisti del settore, operatori agricoli, tecnici, studenti, istituzioni locali, e chiunque sia un portatore di interesse, con l’obiettivo di favorire la condivisione di conoscenze e il dialogo su temi strategici per lo sviluppo sostenibile dei territori.