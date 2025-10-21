Sicurezza stradale, 5 multe a Villarosa

85 persone controllate, 50 veicoli controllati, elevate 5 sanzioni per violazione al Codice della Strada e 2 esercizi commerciali controllati: è questo il bilancio delle principali attività svolte nel comune di Villarosa nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, organizzati grazie al coordinamento operativo tra le forze di polizia ed effettuati nella decorsa settimana.

Questi controlli sono mirati all’intensificazione dell’ordinaria attività di prevenzione, anche con l’impiego di risorse aggiuntive e, nello specifico, degli equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’obiettivo dei suddetti servizi, pertanto, è consolidare la presenza delle Istituzioni nel territorio, ed in particolare presso i centri abitati e le zone urbane e rurali, garantendo maggiore sicurezza, limitando, altresì, i fenomeni legati alla criminalità diffusa e all’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

Si rinnova l’invito alla cittadinanza di collaborare attivamente segnalando tempestivamente situazioni sospette al Numero Unico di Emergenza 112, contribuendo così a rendere più sicuro il nostro territorio.