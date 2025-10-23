Il futuro di Lantieri in bilico in Forza Italia, gli scontri interni e le voci sul suo passaggio alla Dc

Nuova bufera politica attorno alla parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri. I venti che soffiano sul suo conto provengono dal suo stesso partito, come era emerso nella primavera scorsa quando ad attaccarla, dopo le elezioni al Libero consorzio di Enna, fu l’europarlamentare Marco Falcone.

L’affondo di Falcone a Lantieri

Venne accusata di aver scaricato il candidato di Forza Italia, Rosario Colianni, sindaco di Nissoria, che perse il confronto con l’alfiere del Centrosinistra e del Pd, Piero Capizzi, sindaco di Calascibetta. In un articolo di stamane su La Sicilia, si parla di un divorzio da Forza Italia per un approdo alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro che, ai tempi della presidenza della Regione, scelse Lantieri come segretaria particolare.

Le indiscrezioni sul futuro della deputata

Da ambienti della Dc questa indiscrezione non viene confermata ma, in questi casi, la prima reazione è sempre di smentire mentre secondo fonti autorevoli di Forza Italia, Lantieri avrebbe partecipato ad un recente incontro nella segreteria regionale dello Scudo crociato a Palermo per discutere della vicenda di Salvatore Iacolino, il direttore della Pianificazione strategica il cui incarico è stato prorogato dalla giunta regionale con l’assenza però degli assessori di FdI, partito che adesso si è messo di traverso.

Le frizioni interne nell’Ennese

Nell’Ennese, soprattutto dopo le elezioni al Libero consorzio, il rapporto dentro Forza Italia non è dei migliori. Nelle ore scorse, il sindaco di Nissoria, Colianni, anche lui tra gli accusatori di Lantieri per la sconfitta elettorale, ha postato sulla sua pagina social una foto con l’europarlamentare Marco Falcone in cui c’era anche l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Enna, Gaetana Palermo, forzista ma certamente non vicina alla deputata regionale.

Lantieri alla festa della Dc a Ribera

La parlamentare regionale di Piazza Armerina si è fatta vedere alla festa dell’Amicizia della Dc che si è tenuta nelle settimane scorse a Ribera. Proprio due giorni fa, ad attaccare la deputata Ars nonché vicepresidente dell’Ars sono state le segreterie cittadine di Piazza Armerina di Fratelli d’Italia, Udc e Mpa che l’accusano di aver commissariato la sanità in provincia di Enna a scapito del direttore generale dell’Asp, Mario Zappia.

La corsa per le Regionali

Schermaglie che sanno già di campagna elettorale per le prossime elezioni regionali del 2027 in cui la concorrenza nel Centrodestra è fortissima, del resto i posti a disposizione sono due ed è probabile che andranno rispettivamente al Centrosinistra ed al Centrodestra. Un posto a cui puntano il Mpa, con l’assessore regionale Colianni, duro su Lantieri dopo la sconfitta elettorale al Libero consorzio, Fratelli d’Italia, che potrebbe puntare sul sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, Forza Italia e la Dc. Ed è qui che starebbe l’arrocco.