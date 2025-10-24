Famiglie povere a lavoro per la Mafia, Marano (M5s): “Cancellazione reddito di cittadinanza ha prodotto sistema folle”

La parlamentare regionale M5s, che è anche componente della commissione Antimafia all’Ars, interviene sulle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal dirigente della Questura di Catania, Antonio Ciavola.





“Come fosse reddito di cittadinanza. Ma al posto del sussidio dello Stato ci sono i soldi che la criminalità offre a famiglie in condizioni economiche disperate in cambio di lavoretti come il confezionamento delle dosi di stupefacenti o la custodia di armi. Le parole di oggi sulla stampa del dirigente Antonio Ciavola confermano una situazione molto preoccupante e sono la conferma di un errore gravissimo e cioè la cancellazione di una misura, il Reddito di cittadinanza per l’appunto, che offriva un sostegno fondamentale a persone indigenti che oggi purtroppo finiscono al soldo della Mafia”.

A dirlo è Jose Marano, deputata regionale M5s e componente della commissione Antimafia all’Ars, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura.

“In pratica – prosegue la parlamentare – persone apparentemente insospettabili come anziani, o comunque incensurate, vengono arruolate da delinquenti i quali fanno leva sul loro stato di bisogno per avere un loro tornaconto. Uno sfruttamento che indigna e fa orrore ma che è stato possibile a causa del vuoto lasciato dal Governo Meloni che ha abbandonato queste persone al loro destino. Un vuoto dove si è insinuato il malaffare”.

“Dove lo Stato è assente, la mafia si insinua. Ed è ciò che sta accadendo. Privare così della loro dignità queste persone è inaccettabile – conclude Marano – Si torni immediatamente ad una riflessione all’insegna del buon senso. Il centrodestra faccia ammenda e ripristini subito il sussidio per sottrarre queste persone alla morsa di malviventi e criminali. Il dovere delle istituzioni non può che essere quello di aiutare e sostenere i cittadini e non abbandonarli”.



