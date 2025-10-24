Sp 4, 250 mila euro dalla Regione per la manutenzione

La Regione ha stanziato al Libero Consorzio Comunale di Enna altri 250 mila euro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del manto stradale per la provinciale 4 che collega la statale 117 bis alla 192.

La nota del M5S

A comunicarlo una nota del referente territoriale del M5S Francesco Russo. Un tratto di una ventina di Km tra i più importanti della provincia, facente parte della famosa Nord- Sud, il cui manto è ridotto a colabrodo e che è stato spesso teatro di incidenti mortali.

I Comuni ricadenti nella Sp4

I Comuni interessati maggiormente sono Piazza Armerina, Aidone, Enna e Valguarnera. Centinaia gli automobilisti che giornalmente lo percorrono. Il Libero Consorzio Comunale di Enna è autorizzato- si legge nel decreto- a procedere alla definizione delle procedure di aggiudicazione ed alla consegna per l’esecuzione dei lavori ai sensi della vigente normativa. Lavori che dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2026, pena decadenza del contributo. Il nuovo rifinanziamento è stato possibile grazie ai vari emendamenti bipartisan, tra i quali quelli dell’on. M5S Nuccio Di Paola. Un altro restyling era stato effettuato nei primi mesi dell’anno scorso, sempre dal Libero Consorzio Comunale per un importo di circa 900 mila euro e che comprendevano la bitumazione di lunghi tratti della carreggiata, la sostituzione di gran parte dei guard-rail nonché una nuova segnaletica orizzontale e verticale. Interventi questi, diciamo tampone e non strutturali, diventati però prioritari ed indispensabili per i continui avvallamenti e smottamenti che presenta la carreggiata e per le pessime condizioni del manto stradale, in particolare lungo il tratto che da Mulinello conduce a Valguarnera.

Il finanziamento che serve

Per il rifacimento strutturale dell’intera opera, compreso il viadotto che presenta degli ammaloramenti via via più accentuati, si dovrà attendere invece un finanziamento ad hoc di una ventina di milioni. Se mai arriverà. Come non pervenuto ancora quel passaggio inerente questa arteria, tra Libero Consorzio ed Anas che risolverebbe forse definitivamente ogni tipo di problema.