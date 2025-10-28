Sipario per “Troina buona in tutti i sensi” tra gusto, cultura e salute

Si è conclusa con successo la due giorni dedicata alla valorizzazione del territorio e delle eccellenze locali “Troina buona in tutti i sensi”, svoltasi sabato 25 e domenica 26 ottobre in piazza Falcone e Borsellino e via Aldo Moro. Una manifestazione che ha unito degustazioni, spettacoli folkloristici, escursioni naturalistiche, incontri sull’educazione alimentare e screening oncologici gratuiti.

L’evento, promosso dal Comune di Troina in sinergia con operatori locali, associazioni e l’ASP di Enna, ha rappresentato un’importante occasione di promozione integrata del territorio, coinvolgendo aziende agroalimentari, artigiani e realtà culturali della zona.

“Sono stati due giorni di promozione per le nostre aziende e prodotti, escursioni e visitatori provenienti da tutta la Sicilia, con approfondimenti sull’educazione alimentare strettamente collegata con la salute” ha dichiarato il sindaco di Troina, sottolineando anche il successo della campagna di prevenzione: “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del risultato della prenotazione degli screening oncologici gratuiti grazie al grande lavoro svolto dall’ASP di Enna. Tantissimi nostri concittadini hanno aderito e apprezzato questa iniziativa”.

Oltre all’offerta gastronomica e culturale, l’iniziativa ha puntato a destagionalizzare il turismo e a promuovere un’immagine completa e autentica di Troina.

“‘Troina buona in tutti i sensi’ nasce non solo per promuovere i nostri prodotti locali”, ha affermato l’Assessore al turismo Salvuccio Siciliano, “ma anche per fare conoscere la nostra città a 360°, con le sue bellezze naturalistiche, culturali e storico-artistiche. Insieme al collega assessore Giuseppe Schillaci abbiamo pensato di integrare la parte enogastronomica con quella dell’ artigianato locale per aumentare l’offerta e la conoscenza delle nostre maestranze. Un esperimento che sicuramente cercheremo di ripetere e ampliare. Tante persone da fuori hanno apprezzato la nostra città per la sua bellezza e per l’offerta complessiva, e di questo ne andiamo fieri. Sicuramente c’è tanto da migliorare, ma siamo convinti che questa sia la strada giusta”.

Il successo della manifestazione conferma la vocazione di Troina come meta turistica attrattiva, pronta a offrire esperienze multisensoriali e inclusive, in grado di unire turismo, salute, cultura e sviluppo economico locale.



