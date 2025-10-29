Sportello virtuale Inps al Comune di Troina, è il primo in Sicilia

Presso il palazzo municipale del Comune di Troina, è stato inaugurato, primo in Sicilia, il Punto Utente Evoluto INPS (PUE).

Il PUE è uno sportello virtuale tramite il quale il cittadino può entrare in contatto con un funzionario INPS in modalità web meeting da remoto dove potrà ricevere informazioni e assistenza su prestazioni previdenziali e assistenziali, come pensioni, invalidità, maternità, disoccupazione, e dove sarà inoltre garantito il supporto nell’accesso ai servizi digitali, grazie al personale comunale, contribuendo così a promuovere inclusione e cittadinanza attiva. Il funzionamento di un PUE è semplice ed efficace:

Il cittadino si reca presso i locali predisposti dal Comune e compila un modulo dove esprime il motivo del contatto con la sede INPS.

Il personale comunale, opportunamente formato, supporta il cittadino nella prenotazione di un appuntamento con un funzionario INPS.

Nel giorno stabilito, il cittadino si collega in videochiamata e riceve assistenza diretta, come se fosse in una sede INPS.

Al termine, il comune può fornire ulteriore supporto, come la stampa di documenti o invio direttamente alla Sede.

I vantaggi sono evidenti:

• Accessibilità: anche i comuni più piccoli o isolati diventano punti di accesso ai servizi INPS.

• Inclusione digitale: si supportano le persone meno avvezze alla tecnologia, persone anziane o con difficoltà a raggiungere la sede di Enna o l’Agenzia di Nicosia.

• Efficienza: si riducono tempi di attesa e spostamenti.

All’inaugurazione erano presenti il Direttore provinciale INPS di Enna Dott. A.A. Iacono, il responsabile dell’agenzia di Nicosia Dott. P. Bevacqua, la responsabile URP Dott.ssa T Incardona, la responsabile delle relazioni istituzionali Dott.ssa C. Vitali, in rappresentanza dei patronati il Rag. Giuseppe Zingale e Antonia Maccarone, per il Comune di Troina L’On Fabio Venezia, la Vicesindaca Silvana Romano, gli assessori Giuseppe Macrì e Salvuccio Siciliano, il Presidente del Consiglio Sandro Santapaola, il Dirigente del I settore Salvatore Amata e la funzionaria Sonia Carrubba.

La sede fisica in cui recarsi è l’ufficio anagrafe sito in Via Graziano.

I giorni in cui poter usufruire del servizio sono i seguenti:

Giovedì dalle 9:30 alle 12:30 presa in carico delle prenotazioni

Martedì dalle ore 09:00 alle 12:30 giornata di ricevimento con i funzionari INPS.



