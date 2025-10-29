Tante persone a Enna e Nicosia per la staffetta contro le patologie respiratorie

A Enna nel convegno coordinato dalla dottoressa Eleonora Caramanna dell’Aps di Enna, si è parlato di asma, stili di vita come antidoto alle dipendenze patologiche, screening, prevenzione oncologica e supporto psicologico nella gestione delle patologie oncologiche con Eduardo Campione, Daniela Sambataro, Francesca Di Franco, Ornella Blanca, Angelo Sberna, Mara Giovanna Gioveni e Francesca Torracca.

Hanno partecipato all’iniziativa anche gli atleti della squadra Orlando Pallamano Heanna.

A Nicosia nel convegno coordinato da Michelangelo Condorelli, si è discusso di consigli per un corretto stile di vita, asma bronchiale, vaccinazioni,del ruolo delle psicologo nell’affrontare le malattie oncologiche e prevenzione con Marinella Baldi, Antonino Botindari, Francesca Di Franco, Eduardo Campione, Maria Giovanna Gioveni, Francesca Torracca, Francesca Napoli.

In entrambe le tappe sono stati fatti gratuitamente test di funzionalità respiratoria con l’esecuzione di spirometrie e test del FeNo, e distribuiti kit per lo screening al colon retto.

Molte le persone che hanno poi partecipato alla corsa a staffetta per le vie cittadine.