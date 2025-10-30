La brutale aggressione a Calascibetta, dibattito in Consiglio comunale

Si parlerà della brutale aggressione a Calascibetta, avvenuta l’8 settembre scorso, a margine della Sagra della salsiccia, che stava per costare la vita ad un 19enne ennese, nel Consiglio comunale di Calascibetta, convocato dal presidente Salvatore Cucci e previsto per stasera alle 19,30.

L’iniziativa di Patto civico per Calascibetta

La vicenda è tra i punti dell’ordine del giorno, su iniziativa del gruppo Patto civico per Calascibetta, e sarà l’occasione, attraverso una mozione sulla Festività dei Buonriposo, per stigmatizzare quell’episodio di violenza di cui si è parlato in tutta Italia. Le indagini sul pestaggio sono in corso, i carabinieri, nelle settimane scorse, hanno identificato i primi sospettati, sette dei quali sono stati querelati dalla famiglia della vittima.

L’allarme dell’arciprete

Nelle ore successive a quella brutale aggressione era intervenuto l’arciprete, Maurizio Nicastro, sollevando il problema del malessere sociale dei ragazzi “con la complicità dei genitori smarriti”. L’amministrazione comunale ha preferito non esprimere alcuna opinione, quella di stasera sarà l’occasione per farlo ma la stessa opportunità l’avranno pure i consiglieri.