Strade provinciali a pezzi, stop ai mezzi pesanti sulla Sp39 e sulla Sp94, ma ci sono altre chiusure

Stop al transito dei mezzi pesanti, superiori alle 19 tonnellate, lungo la Sp 39 Leonforte – Erbavusa – B° Sp 19 (Villadoro) e lungo la Sp 94 Vignale – Pirato e fissato il limite di velocità a 30 chilometri orari. Lo ha deciso l’ingegnere capo del Libero Consorzio Comunale di Enna, Daniela Lumera, che ha firmato un’ordinanza con decorrenza immediata.

Le chiusure

Permane inoltre la chiusura al transito della SP 39 Leonforte – Erbavusa – B° SP 19 (Villadoro) dal chilometro 0 ai successivi 900 metri. Il provvedimento si è reso necessario considerato il notevole flusso di mezzi pesanti lungo questa arteria di collegamento della zona nord del territorio con il capoluogo ennese e con l’asse autostradale che ne sta determinando una rapida ed eccessiva usura della sede stradale con vistosi segni di deformazione al piano viario.

I disagi per gli utenti

Una situazione questa che nel compromettere l’integrità dell’asse viario è inevitabilmente causa di disagi agli automobilisti che, giornalmente, percorrono queste strade provinciali per raggiungere luoghi di lavoro e studio.

La Sp n° 39 Leonforte – Erbausa – Bivio Sp 19 (Villadoro), lunga oltre 22 chilometri infatti collega il centro abitato di Leonforte con la Sp n. 19 da cui si accede a Villadoro, frazione di Nicosia, e alla zona nord della ex Provincia di Enna, limitatamente ai centri abitati di Nicosia e Sperlinga.

Percorrendo questa strada si arriva attraverso la Sp n. 94 Vignale – Pirato alla SS 121 e quindi al capoluogo e all’asse autostradale. Il tratto in questione è stato già oggetto di manutenzione nell’ultimo quinquennio realizzata dal Libero Consorzio Comunale con interventi al piano viario, caratterizzati dal rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso nonché alla regolarizzazione delle deformazioni presenti in vari tratti della pavimentazione.