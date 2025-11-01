Università, 500 euro per gli studenti che faranno una tesi su Troina
Comunicati Stampa - 01/11/2025
L’amministrazione comunale di Troina premierà gli studenti universitari che realizzeranno la propria tesi di laurea sulla storia o sul territorio di Troina. Il premio consiste in 500 euro per ciascun tesista.
Il premio verrà consegnato in occasione di una specifica cerimonia presso la sede comunale, nella quale lo studente esporrà brevemente il proprio lavoro di tesi.
Si tratta, certamente, di un’ iniziativa di una grande valenza simbolica per i nostri studenti universitari.
Le tesi su Troina (di qualunque ambito di studi e di qualunque facoltà) serviranno anche come base di possibili successivi approfondimenti.
Le istanze si possono presentare entro il 29 dicembre 2025