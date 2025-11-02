Valguarnera al voto, Draià spera di candidarsi a sindaco, “in caso correrò per il Consiglio”

Francesca Draià spera di candidarsi a sindaco di Valguarnera per la terza volta consecutiva. “Siamo in attesa del recepimento, da parte del Governo regionale, della norma che consentirebbe ai sindaci di svolgere un terzo mandato, qualora tale possibilità venisse confermata, sarò pronta a proseguire il percorso amministrativo avviato in questi anni e a ricandidarmi alla carica di Sindaco di Valguarnera”.

L’opzione del Consiglio comunale

La sindaca, comunque, non se ne starà con le mani in mano e se non le saràconsentito di correre per la poltrona di prima cittadina opterà per il Consiglio. “In caso contrario, mi presenterò come candidata al Consiglio Comunale, all’interno – dice Draià – di una lista che esprimerà un nostro candidato Sindaco, continuando a lavorare con lo stesso impegno e con la mia squadra per il bene della nostra comunità. Lo faremo insieme a tutti coloro che condivideranno il nostro progetto politico e amministrativo