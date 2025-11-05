Assunzioni nelle imprese edili dell’Ennese, ecco come presentare le richieste
Enna-Cronaca - 05/11/2025
Serve personale da impiegare nelle imprese edili aderenti all’Ance, associazione nazionale di costruttori edili. Lo svela il Centro per l’impiego Enna Eures Enna che spiega quali figure professionali sono ricercate: operatori di macchine escavatrici, conduttori di autocarri, muratori, manovali e carpentieri.
I colloqui
Tutti gli interessati dovranno sottoporsi al colloquio e potranno farlo lunedì 10 novembre, dalle ore 9:30, nei locali della Cassa Edile di contrada Misericordia Km 104-400 s.s. 12 ad Enna, muniti di codice fiscale e copia cartacea del proprio curriculum.
“Per ulteriori informazioni chiamare i nostri uffici allo 0935 5288111 e chiedere del Servizio IDO (Incontro Domanda Offerta di lavoro)” spiegano dal Centro per l’impiego Enna Eures Enna