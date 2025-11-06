Non solo sanità, nell’inchiesta sul sistema Cuffaro spunta anche il Ponte sullo Stretto

L’inchiesta è tutt’altro che chiusa. Ci sono tanti aspetti su cui si sta cercando di fare e tanti omissis nelle carte della procura. Oltre agli appalti della sanità, della agricoltura e della protezione civile c’è un capitolo che riguarda il Ponte sullo Stretto nell’inchiesta sull’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro.

Gli omissis

Si tratta di una parte dell’inchiesta piena di omissis dedicato agli interessi suscitati dall’opera. Una questione ancora tutta da chiarire. Certo al centro dell’indagine che sta scuotendo i palazzi della politica non solo siciliana, ma nazionale c’è la sanità. I vertici delle aziende sanitarie oggetto di spartizione meticolosa.