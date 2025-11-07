Accordo a Enna tra Cgil, Interbus ed Etnatrasporti per 30 assunzioni

Interbus ed Etnatrasporti assumeranno 15 lavoratori in precedenza impegnati come interinali e per altri 15 trasformeranno il contratto di lavoro da part time a full time. Stabilisce così un accordo raggiunto tra la Filt Cgil di Enna e le due aziende in questione.

“L’ottimo risultato- dice il segretario generale della Filt Cgil diEnna Roberto Di Vincenzo, è dovuto alla piena e preziosa collaborazione e al buon lavoro svolto dai nostri Rsa Mario Nasca e Sebastiano Rampello. “Riteniamo che questo risultato sia un ulteriore passo in avanti- afferma il segretario generale della Filt Cgil Sicilia, Alessandro Grasso- frutto di accordi di secondo livello già sottoscritti in precedenza”.

“L’obiettivo della nostra organizzazione – aggiungono Di Vincenzo e Grasso- è l’internalizzazione di tutti i lavoratori e il raggiungimento del contratto full time per tutto il personale di Interbus ed Etnatrasporti”.

Foto tratta da https://www.interbus.it/