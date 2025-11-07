Consegna delle onorificenze del Coni all’Urban center di Enna

Giorno 20 novembre, col patrocinio del Comune di Enna, alle ore 16 presso l’Urban Center, saranno consegnate le benemerenze sportive CONI. Le onorificenze sono state assegnate in Provincia di Enna ai dirigenti Michelangelo Milano e Alberto Lo Giudice e agli atleti Simone Patrinicola e Simone Abati. Durante la cerimonia sarà idealmente “passato il testimone” fra i Comuni di Calascibetta e Regalbuto, sedi della Giornata Nazionale dello Sport in questo anno 2025 e nel prossimo giugno 2026