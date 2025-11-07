Muove i primi passi a Enna il Centro Studi P Greco

Nelle scorse settimane , si è tenuta a Enna la riunione dei fondatori che ha portato alla nascita del Centro

Studi Pi Greco Aps. L’Associazione si propone di essere un laboratorio di idee e formazione al

servizio delle comunità territoriali.

I suoi obiettivi primari includono:

 Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale,

politica, culturale e amministrativa del Paese.

 Attuare i valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza.

 Offrire un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto costante con tutte le

componenti della società civile.

Il Centro Studi si ispira ai valori della Dottrina Sociale della Chiesa e al pensiero Sturziano. È

aperto a chiunque voglia partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e

promuovere attività culturali per la crescita sociale.

I fondatori hanno discusso i valori statutari che orienteranno le attività, focalizzandosi su:

 Affrontare i problemi dei territori.

 Formazione della classe dirigente.

 Promozione della giustizia sociale e solidarietà.

I soci, in base alle proprie competenze, saranno chiamati a coordinare varie aree tematiche

(sociali, mondo del lavoro, sviluppo del territorio). Queste proposte saranno diffuse alla collettività

attraverso social media, incontri e dibattiti.

In sintesi, il Centro Studi Pi Greco Aps è un’iniziativa che mira a rivitalizzare la partecipazione civica e

politica , partendo dal territorio di Enna, offrendo strumenti di analisi e formazione basati su principi etici

e democratici per il bene collettivo.