Ufficio di prossimità, Comune di Valguarnera ammesso al finanziamento

Con grande soddisfazione, l’Amministrazione comunale di Valguarnera Caropepe comunica che il nostro Comune è stato inserito tra i beneficiari del D.D.G. n. 3330 del 03 novembre 2025, emanato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.





Il decreto, recante “Chiusura avviso e approvazione graduatoria definitiva”, riguarda l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse destinato ai comuni singoli e associati della Regione Siciliana, finalizzato all’attivazione di n. 32 Uffici di Prossimità nell’ambito dell’Asse 1 – Obiettivo specifico 1.2 – Azione 1.2.4 del Programma Azione e Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014–2020 (CUP G79125000790006).





L’iniziativa mira a rafforzare i servizi di giustizia e di cittadinanza, avvicinando i cittadini alle istituzioni attraverso la creazione di sportelli territoriali dedicati, dove sarà possibile ricevere assistenza e informazioni su pratiche sociali, legali e familiari, senza dover raggiungere sedi distanti.

Dopo molti anni di assenza di un punto di riferimento di questo tipo nel nostro territorio, l’apertura dell’Ufficio di Prossimità rappresenta un risultato importante per la nostra comunità. È un segnale concreto di attenzione verso i cittadini, in particolare verso le fasce più fragili, che potranno finalmente contare su un servizio vicino, accessibile e umano.

Il Comune di Valguarnera Caropepe, in collaborazione con la Regione Siciliana e gli enti coinvolti, avvierà nelle prossime settimane le attività necessarie per l’attivazione operativa dell’Ufficio, che sarà ospitato presso una sede comunale dedicata e accessibile a tutti.