Albero cade sulla strada a Pergusa, nessun ferito, strada riaperta dopo l’intervento dei pompieri

Un albero è caduto sulla strada, a Pergusa in prossimità dell’ingresso della pineta. Per fortuna, in quel momento, intorno alle 8,15, transitava in quel tratto, altrimenti le conseguenze sarebbero state inimmaginabili e soprattutto gravi. Sono stati chiamati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno provveduto a rimuovere l’albero che, frattanto, aveva paralizzato la circolazione. La strada è stata poi riaperta.