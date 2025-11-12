Guidava ubriaco, leonfortese condannato e arrestato: sconterà la sua pena a casa
Gli agenti del Commissariato di polizia di Leonforte hanno dato esecuzione a un ordine di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo residente a Leonforte condannato per guida in stato di ebbrezza.
La condanna
Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria competente, deriva da una sentenza definitiva di patteggiamento con la quale il leonfortese è stato condannato a nove mesi di reclusione, al pagamento di un’ammenda di 2.000 euro e alla revoca della patente di guida.
La condanna riguarda la violazione degli articoli che puniscono la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. L’episodio era stato accertato grazie a controlli di polizia giudiziaria effettuati sul territorio.
Ai domiciliari
Dopo aver rintracciato l’uomo, gli agenti del Commissariato di Leonforte hanno eseguito l’ordine dell’Autorità Giudiziaria, accompagnandolo presso la propria abitazione, individuata come luogo di espiazione della pena.