Inaugurata a Enna la mostra di Massimiliano Ferro all’Urban Center

È stata inaugurata l’11 novembre a Enna la mostra fotografica “ITINERARIUM” di Massimiliano

Ferro, ospitata presso l’Urban Center – Museo delle Confraternite in via Francesco d’Assisi.

L’esposizione, visitabile fino al 7 dicembre (dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00),

rappresenta un viaggio intimo tra memoria, identità e sguardo, attraverso le immagini del fotografo

palermitano.

L’iniziativa è promossa da Bottega Culturale, con il patrocinio del Comune di Enna.

All’inaugurazione hanno preso parte l’Assessore Giuseppe La Porta, il presidente di Bottega

Culturale Antonio Messina e il fotografo Mario Volanti, insieme all’autore, che ha guidato il

pubblico in un percorso di riflessione sul valore della fotografia come linguaggio di memoria e

testimonianza.

“Per chi non mi conosce, la mia sala parto fotografica è stata una camera oscura”, ha raccontato

Ferro durante il suo intervento. “Per me la fotografia è memoria e racconto: memoria di esperienze,

di volti, di gesti quotidiani. Ogni immagine è un fatto gentile, ma al tempo stesso arbitrario: il

fotografo, con il suo punto di vista, ferma quell’arbitrarietà davanti al dato di fatto.”

Il racconto di Ferro ha ripercorso le origini della sua passione, nate nei mercati popolari di Palermo –

tra Ballarò e la Vucciria – dove da bambino iniziò a osservare e immortalare le persone, i colori e le

situazioni della vita di ogni giorno.

“Col tempo ho capito che stavo costruendo una testimonianza: la fotografia diventa memoria,

racconto e testimonianza di ciò che è stato,” ha spiegato.

Durante l’incontro, il fotografo ha mostrato anche la sua prima fotocamera, dono del padre, simbolo

di un’eredità che si è trasformata in ricerca e in linguaggio espressivo.

“Ho capito che quella macchina aveva bisogno di un’anima. Non basta uno strumento: serve

qualcuno che faccia clic mettendoci dentro i propri pensieri.”

Ferro ha infine invitato il pubblico a vivere le sue opere non come immagini statiche, ma come punti

di partenza per un dialogo emotivo e personale: “tutti guardiamo, ma non tutti vediamo. Il vedere

arriva dall’anima, è ciò che aggiungiamo noi come persone. Le mie fotografie chiedono allo

spettatore di completarle con il proprio sguardo aggiungendo ciò che io non sono stato in grado di

vedere.”

Ingresso libero.