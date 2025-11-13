Le nomine all’Asp di Enna, i colloqui tra Cuffaro e Lantieri ed il pressing sul direttore Zappia

L’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, avrebbe suggerito alla parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, di far pressing sulla nomina del direttore amministrativo dell’Asp di Enna.

L’interesse per la nomina del direttore amministrativo

E’ quanto emerge nell’inchiesta su appalti truccati e corruzione della Procura di Palermo che sta facendo tremare l’amministrazione regionale dell’isola. Secondo i magistrati ed i carabinieri del Ros, Cuffaro avrebbe ottenuto, per sua stessa ammissione come indicato nelle intercettazioni, la nomina dell’attuale direttore generale, Mario Zappia, ma in altre conversazioni tra lo stesso Cuffaro e la vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri, non indagata nella vicenda, gli investigatori avrebbero messo in luce l’interessamento anche per la nomina del direttore amministrativo.

La conversazione tra Cuffaro e Lantieri sull’Asp di Enna

E la prova consisterebbe, nella tesi degli inquirenti, in una telefonata del 4 luglio del 2024 tra Cuffaro e Lantieri in cui l’ex presidente della Regione avrebbe fatto cenno alle nomine dei direttori ed avrebbe invitato la deputata a chiamare “questi scienziati” allo scopo di evitare fughe in avanti, almeno sul direttore amministrativo di Enna, altrimenti si sarebbe arrabbiato con loro.

Le chiamate a Schifani

Da parte sua, Lantieri, secondo quanto ascoltato dai carabinieri del Ros, avrebbe risposto di aver chiamato più volte il presidente della Regione, Renato Schifani, senza, però, ottenere risposta ma Cuffaro le avrebbe suggerito di lasciare perdere Schifani e di contattare altri interlocutori, tra cui Salvatore Iacolino, dirigente per il dipartimento per la Pianificazione strategica, legato a Forza Italia, per fare presente che la nomina del direttore amministrativo spettasse a lei.

Il messaggio a Zappia

Nella stessa conversazione, la deputata regionale di Forza Italia avrebbe fatto presente che da lì a breve si sarebbe incontrata con il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia. E Cuffaro l’avrebbe invitata a riferire al manager della sanità di non far nulla se non avesse parlato con lui.