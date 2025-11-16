Dopo gli ingombranti adesso la plastica, nuovo stop alla raccolta, Valguarnera in crisi rifiuti

Alla cronica criticità del ritiro degli ingombranti che si protrae a Valguarnera da alcuni mesi, si aggiunge adesso, notizia arrivata da poco, anche quella della plastica, che non riguarda però solo il Comune di Valguarnera ma la Sicilia intera.

La sospensione del servizio dell’impianto del Dittaino

A darne comunicazione è la sindaca Francesca Draià, riferendo che in tutta l’isola ed in provincia di Enna in particolare, negli impianti di selezione e stoccaggio della plastica, si sta registrando una grave criticità. Tale situazione -afferma- è legata alla sospensione delle attività dell’impianto Morgan’s di Dittaino, dove il nostro Comune conferisce la plastica, con conseguenze che stanno compromettendo l’intera filiera della raccolta differenziata. Anche Valguarnera è quindi direttamente coinvolta in questa emergenza, che rischia di compromettere la regolare gestione dei conferimenti.”

Gli impianti che quotidianamente ricevono la plastica proveniente dai Comuni siciliani sono ormai vicini alla saturazione e, in diversi casi, impossibilitati ad accogliere ulteriore materiale. A confermarlo è il titolare della Morgan’s Francesco Accorso il quale riferisce che la propria piattaforma sita a Dittaino ed alla quale conferiscono quasi tutti i Comuni della Provincia, è satura da tempo e che nonostante le numerose sollecitazioni, non riesce più a smaltire l’enorme mole di plastica esistente.

Il consorzio a cui aderiscono le piattaforme si chiama Corepla che raggruppa le imprese della filiera degli imballaggi e del riciclo. “Questa condizione potrebbe determinare, già dai prossimi giorni- continua la sindaca- l’interruzione del servizio di raccolta della plastica, con inevitabili disagi per la cittadinanza. E che l’emergenza in atto rischi di produrre gravi effetti a cascata sia sulle amministrazioni comunali sia sulle famiglie, con potenziali disservizi e possibili aumenti dei costi di gestione non sostenibili.”

Le soluzioni

Alla luce di ciò, invita i cittadini di Valguarnera a limitare, per quanto possibile, l’esposizione della plastica, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali sull’evolversi della situazione. “L’Amministrazione- conclude- sta monitorando costantemente il quadro ed è in contatto con gli enti competenti per individuare soluzioni immediate. Sostengo con convinzione la richiesta di un incontro urgente con la Regione Siciliana, l’Assessorato ai Rifiuti, le Srr, il Ministero dell’Ambiente e Corepla, al fine di attivare una cabina di regia operativa che consenta di adottare interventi rapidi e coordinati. Non possiamo permettere che ritardi burocratici o rimpalli di responsabilità aggravino ulteriormente un’emergenza che coinvolge l’intero territorio regionale.”