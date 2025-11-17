Blitz antidroga ad Agira, scoperte 2 serre di marijuana in casa, arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Comando Provinciale di Enna, in due distinte operazioni, ad Agira e Regalbuto, hanno sequestrato droga, materiale per il confezionamento. E’ di un arresto ed una denuncia il bilancio dell’attività di contrasto al traffico di stupefacenti.

L’operazione ad Agira

L’intervento più rilevante è stato eseguito ad Agira: i militari, durante un controllo in un’abitazione, con la collaborazione di personale tecnico dell’Enel, hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica e, nel corso della successiva perquisizione, hanno rinvenuto due serre artigianali perfettamente attrezzate, utilizzate per la coltivazione di piante di marijuana.

All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati una quantità consistente di sostanza già essiccata, un bilancino di precisione e denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Enna. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Blitz a Regalbuto

I carabinieri della Stazione di Regalbuto, nel corso di un controllo in un appartamento del centro, hanno rinvenuto marijuana e materiale per il confezionamento, procedendo al sequestro e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di una persona del luogo.