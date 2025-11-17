Lutto a Calascibetta, è morto il padre del giornalista Francesco Librizzi

Lutto per il nostro collega e collaboratore di ViviEnna Francesco Librizzi. Si è spento all’età di 90 anni il padre, Calogero Librizzi, i cui funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi alle 15,30 nella chiesa Maria Santissimo del Carmelo, a Calascibetta. Oltre a Francesco, Calogero Librizzi ha un altro figlio, Enzo, musicista che da anni risiede a Taiwan. A Francesco Librizzi ed alla sua famiglia, la redazione, il direttore e l’editore di ViviEnna le più sentite condoglianze