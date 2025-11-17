Processo per violenza sessuale a Paolo Colianni, in Appello pm chiede conferma della condanna

Udienza d’appello per l’ex assessore regionale alla famiglia Paolo Colianni medico e psicoterapeuta condannato dal Tribunale di Enna il 25 gennaio scorso con rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale su una minore di 13 anni.

La richiesta della difesa

La difesa di Colianni ha chiesto l’accesso al percorso di giustizia riparativa al quale si sono opposti gli avvocati delle parti civili. La corte d’appello presieduta da Maria Carmela Giannazzo ha rigettato la richiesta. Il procuratore generale, Antonino Patti ha chiesto la conferma della sentenza. Il processo è stato rinviato al 1 dicembre per le repliche.