Cerimonia per il corso di Laurea in Terapia occupazionale all’Oasi di Troina

Stamani, martedì 18 novembre, nella Sala Martino della Cittadella dell’Oasi di Troina, si è svolta la cerimonia di accoglienza delle nuove matricole del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, percorso formativo triennale nato dalla collaborazione tra l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS., l’Università degli Studi di Catania (Dipartimento Biometec), la società Oasi S.r.l. e il Comune di Troina nel 2017.

Un clima di grande entusiasmo ha accompagnato il benvenuto rivolto alle 20 nuove matricole, testimonianza del consolidamento di un progetto che in sette anni ha già formato oltre 100 professionisti sanitari. Domani, mercoledì, è prevista una nuova sessione di laurea che vedrà concludere il percorso ad altri dieci studenti.

La cerimonia si è aperta alle ore 9:30 con gli interventi delle autorità istituzionali e accademiche. Padre Michele Pitronaci, Presidente dell’IRCCS Oasi Maria SS., ha dato il benvenuto alle nuove matricole augurando un proficuo inizio dell’anno accademico. Il dott. Arturo Caranna, Direttore Generale dell’IRCCS Oasi Maria SS., ha sottolineato l’importanza di questa figura professionale per le attività dell’IRCCS Oasi tanto da istituire delle borse intitolate a padre Ferlauto. Ha poi illustrato le modalità di erogazione delle borse di studio destinate ai nuovi iscritti, sottolineando un ulteriore incentivo di tremila euro per gli studenti che al termine del percorso universitario conseguiranno una media pari a 27.

A seguire, l’intervento dell’ Ing. Alfio Giachino, Sindaco di Troina, che ha ripercorso la storia della nascita del percorso universitario a Troina e ha auspicato l’istituzione di un ulteriore corso di laurea, collegato alle specificità medico-scientifiche dell’IRCCS Oasi.

L’on. Fabio Venezia, Vicepresidente della Commissione Bilancio dell’ARS, ha ricordato l’iter di istituzione del corso di laurea, riflettendo inoltre sui rischi dell’intelligenza artificiale e sulla necessità che i servizi alla persona, in particolare rivolti ai più fragili, non perdano la dimensione umana.

Particolarmente significativo è stato l’intervento del prof. Enrico Foti, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania. “A Troina – ha affermato il Rettore – l’attività universitaria non solo è possibile, ma ha un valore speciale. Qui esistono le condizioni ideali per offrire formazione in presenza di alta qualità, una ricerca eccellente grazie ai laboratori dell’Oasi e una forte integrazione con le attività assistenziali. È un contesto che permette ai docenti dell’Università di Catania di garantire una didattica avanzata, particolarmente adatta a un corso di laurea – incardinato nel Dipartimento Biometec – che forma professionisti destinati a un ruolo fondamentale: i terapisti occupazionali, figure chiamate ad aiutare persone di tutte le età a ritrovare autonomia, dignità e qualità della vita. Le strutture che ho visitato oggi superano ogni mia aspettativa: offrono servizi che, per numero e qualità, non sempre riusciamo a garantire neppure all’interno dell’Ateneo. Per questo il corso attivato a Troina nel 2018 rappresenta un’opportunità di grande valore, da sostenere e valorizzare”.

Prima della conclusione dell’evento si è svolta la tradizionale consegna simbolica dei camici, momento particolarmente sentito dagli studenti. Contestualmente è stata conferita ai nuovi studenti una borsa di studio del valore di 3.000 euro, erogata dall’IRCCS Oasi per sostenere e valorizzare il percorso formativo dei giovani, promuovendo l’impegno e l’eccellenza accademica.

Il consolidamento del Corso si inserisce nel più ampio percorso avviato con la convenzione decennale firmata nel 2019 tra l’IRCCS Oasi e la Regione Siciliana, grazie alla quale – come ricordato dai firmatari, l’allora Assessore alla Salute Ruggero Razza – l’Istituto è stato riconosciuto anche come realtà formativa da sostenere nel lungo periodo.

Una testimonianza concreta della visione istituzionale tracciata allora e della capacità dell’Oasi di trasformarla in opportunità concrete per i giovani e per il territorio.

A presentare nel dettaglio il percorso formativo e il profilo professionale del Terapista Occupazionale sono intervenuti: la Prof.ssa Manuela Pennisi, Ordinario Dipartimento Biometec – UniCT e presidente del Cdl in Terapia Occupazionale; il Prof. Giuseppe Lanza, Ordinario del Dipartimento CHIRMED – UNICT e Vicepresidente del CdL in Terapia Occupazionale, la Prof.ssa Mariangela Sortino, Direttrice del Dipartimento Biometec – UNICT, la Prof.ssa Roberta Zito, coordinatrice delle attività didattiche e il dott. Salvo Siciliano, Terapista Occupazionale dell’IRCCS Oasi. A portare il loro saluto anche il prof. Giuseppe Calamusa e il dott. Raffaele Ferri, rispettivamente Direttore Sanitario e Direttore Scientifico dell’IRCCS Oasi.