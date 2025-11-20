Elezioni universitarie a Catania, l’ennese Andrea Greco eletto nel Senato accademico

Alle elezioni universitarie dell’Università di Catania, svoltesi il 18 e 19 novembre, la lista Pop.Dem — promossa dall’associazione studentesca Koinè — ha ottenuto 2.100 voti, risultando tra le realtà più votate negli organi accademici. Tra gli eletti figura l’ennese Andrea Greco, che con 851 preferenze entra nel Senato accademico. Diversi altri rappresentanti della stessa area sono stati eletti nei Dipartimenti e nei Corsi di Studio.

Secondo Koinè e i Giovani Democratici Siciliani, che hanno sostenuto la lista, il risultato si inserisce nel percorso di presenza studentesca avviato negli ultimi anni negli atenei dell’isola. Il gruppo fa riferimento anche all’esperienza maturata alla Kore di Enna, dove lo scorso anno aveva ottenuto un’affermazione significativa.

I promotori sottolineano ora la necessità di proseguire il lavoro all’interno degli organi universitari, con particolare attenzione ai temi della rappresentanza studentesca, della qualità della didattica e della vita accademica. Il percorso, affermano, dovrà concentrarsi sulla continuità delle iniziative già avviate e sul coinvolgimento di una base più ampia di studenti.