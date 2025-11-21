Enna al voto, FdI pronta a fornire il candidato a sindaco del Centrodestra

FdI pronta a fornire il proprio candidato per la corsa a sindaco di Enna nell’ambito della coalizione del Centrodestra. È quanto fanno sapere dalla federazione provinciale che nei giorni scorsi si è riunita, alla presenza del commissario per la Sicilia, Luca Sbardella, dell’eurodeputato Ruggero Razza, della deputata nazionale Eliana Longi e del presidente della Federazione, Nino Cammarata, per pianificare le strategie elettorali.

Le mosse del Mpa

La situazione nel Centrodestra è complessa ad Enna, nelle settimane scorse il leader del Mpa, Francesco Colianni, ha stretto accordi con Noi Moderati e poi con Francesco Alloro, ex assessore ai Lavori pubblici della giunta Dipietro. Circola negli ambienti politici l’indiscrezione che Colianni starebbe pensando proprio ad Alloro per la candidatura a sindaco di Enna.

Il caso di Forza Italia

Nel conto, però, va messa Forza Italia che è divisa dall’esito delle elezioni del Libero consorzio. La parlamentare regionale, Luisa Lantieri, è stata attaccata dall’europarlamentare Marco Falcone che l’ha accusata di non aver sostenuto il candidato del Centrodestra, Rosario Colianni, sindaco di Nissoria, il quale, poco tempo fa quando erano circolate le indiscrezioni sul passaggio di Lantieri da Forza Italia alla Dc, le aveva salutate con entusiasmo. E dopo lo scandalo che ha investito l’ex presidente della Regione, le voci del passaggio di Lantieri alla Scudo crociato hanno subito un brusco stop. Insomma, la galassia del Centrodestra è piuttosto complessa e la strada per un candidato unico sembra essere lunga.